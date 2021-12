Contro il caro energia giù le tasse e più spazio alle cooperative tra utenti (Di venerdì 3 dicembre 2021) . I provvedimenti che il governo Draghi sta adottando per ridurre l’impatto del caro energia e contrastare il fenomeno della povertà energetica, vanno nella giusta direzione. Ma il caro bolletta non è solo un fenomeno congiunturale. L’impennata dei costi di approvvigionamento è una delle cause della crescita dei prezzi finali. L’altra è l’elevata imposizione fiscale che pesa sulla competitività delle nostre imprese e sui bilanci delle famiglie. Per il primo semestre del 2021 Eurostat ha rilevato in Italia un prezzo lordo per kilowattora pari a 15,84 centesimi di euro. Peggio di noi fa solo la Germania (18,13) e nella graduatoria dei paesi dell’Unione Europea l’Italia si colloca sopra la media, con un maggior costo di 3 centesimi in più per kwh. Le imprese italiane pagano l’energia 3,5 centesimi più che in Austria e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) . I provvedimenti che il governo Draghi sta adottando per ridurre l’impatto dele contrastare il fenomeno della povertà energetica, vanno nella giusta direzione. Ma ilbolletta non è solo un fenomeno congiunturale. L’impennata dei costi di approvvigionamento è una delle cause della crescita dei prezzi finali. L’altra è l’elevata imposizione fiscale che pesa sulla competitività delle nostre imprese e sui bilanci delle famiglie. Per il primo semestre del 2021 Eurostat ha rilevato in Italia un prezzo lordo per kilowattora pari a 15,84 centesimi di euro. Peggio di noi fa solo la Germania (18,13) e nella graduatoria dei paesi dell’Unione Europea l’Italia si colloca sopra la media, con un maggior costo di 3 centesimi in più per kwh. Le imprese italiane pagano l’3,5 centesimi più che in Austria e ...

