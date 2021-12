Contributo di solidarietà per frenare il caro bollette ai più poveri affossato: nel Cdm vince l’Italia egoista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un Contributo di solidarietà per i redditi sopra i 75mila euro per frenare il caro bollette che colpirà duramente i ceti più bassi non ci sarà, nell’Italia dove, come fotografato dal rapporto Svimez, la povertà aumenta, specialmente al Sud. Nel Cdm la proposta di Mario Draghi fatta per frenare lo scontento sulla Manovra, specialmente dei sindacati, non passa, grazie alla convergenza del centro-destra e di Renzi. Il Contributo di solidarietà sarebbe costato circa 247 euro l’anno per chi guadagna dai 75mila euro in su, e sarebbe stato destinato ai redditi da 0 a 35mila euro. Niente Contributo di solidarietà: salta il piano per contenere il caro bollette Una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Undiper i redditi sopra i 75mila euro perilche colpirà duramente i ceti più bassi non ci sarà, neldove, come fotografato dal rapporto Svimez, la povertà aumenta, specialmente al Sud. Nel Cdm la proposta di Mario Draghi fatta perlo scontento sulla Manovra, specialmente dei sindacati, non passa, grazie alla convergenza del centro-destra e di Renzi. Ildisarebbe costato circa 247 euro l’anno per chi guadagna dai 75mila euro in su, e sarebbe stato destinato ai redditi da 0 a 35mila euro. Nientedi: salta il piano per contenere ilUna ...

borghi_claudio : Ma che bella idea il 'contributo di solidarietà' per l'onesto che dichiara tutti i redditi per alleggerire la bolle… - Agenzia_Ansa : Non sarà introdotto il contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette.… - ZanAlessandro : Oggi Lega, Forza Italia e Italia Viva in #Cdm hanno bocciato la proposta di #Draghi del contributo di solidarietà d… - castelcivita48 : RT @SalsaConAndrea: Non sarà introdotto il contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo s… - GiorgioAntonel1 : RT @serebellardinel: Salta il #Contributo di Solidarietà sul caro bollette!!!! Contrari #Lega, #FI e #ItaliaViva!!!!! -