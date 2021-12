Concorso docenti infanzia e primaria, prova scritta dal 13 dicembre: il risultato è immediato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Concorso docenti infanzia e primaria: si tratta della procedura ordinaria, già bandita ad aprile 2020 e modificata, in relazione al Decreto Sostegni bis, con Decreto n. 2215 del 18 novembre. Eliminata la prova preselettiva, la procedura si compone adesso di una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 dicembre 2021): si tratta della procedura ordinaria, già bandita ad aprile 2020 e modificata, in relazione al Decreto Sostegni bis, con Decreto n. 2215 del 18 novembre. Eliminata lapreselettiva, la procedura si compone adesso di una, unaorale e la valutazione dei titoli. L'articolo .

