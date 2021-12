Come sta cambiando il Clima in Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2020 è stato l’anno più caldo in Italia. È scritto a chiare lettere nel Rapporto di Ispra, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, “Gli indicatori del Clima in Italia”, secondo il quale il nostro Paese ha vissuto “il quinto anno più caldo dal 1961, registrando un’anomalia di +1,54°C”. La temperatura media in tutti i mesi, tranne che a ottobre, è stata superiore alla norma, con picchi a febbraio (+2,88°C) e ad agosto (+2,49°C). La stagione relativamente più calda è stata l’inverno con un +2,36°C e la tendenza che prospettano gli scienziati è quella di un aumento di notti e giorni sempre più caldi. Anche la temperatura dei mari Italiani è aumentata di quasi un grado con valori massimi a maggio (+1,4°C) e in agosto (+1,7°C). Negli ultimi ventidue anni la temperatura media superficiale del mare ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2020 è stato l’anno più caldo in. È scritto a chiare lettere nel Rapporto di Ispra, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, “Gli indicatori delin”, secondo il quale il nostro Paese ha vissuto “il quinto anno più caldo dal 1961, registrando un’anomalia di +1,54°C”. La temperatura media in tutti i mesi, tranne che a ottobre, è stata superiore alla norma, con picchi a febbraio (+2,88°C) e ad agosto (+2,49°C). La stagione relativamente più calda è stata l’inverno con un +2,36°C e la tendenza che prospettano gli scienziati è quella di un aumento di notti e giorni sempre più caldi. Anche la temperatura dei marini è aumentata di quasi un grado con valori massimi a maggio (+1,4°C) e in agosto (+1,7°C). Negli ultimi ventidue anni la temperatura media superficiale del mare ...

