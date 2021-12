Canonico: "Situazione complicata per gli infortunati. Ecco quando possono tornare in campo!" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Napoli ha il peso di alcune assenze: Osimhen (infortunio allo zigomo), Koulibaly (problema al flessore), Fabian Ruiz (problema all'adduttore), Anguissa e Insigne (indurimento al polpaccio). Demme e Politano risultati positivi ma attualmente guariti dal Covid-19, hanno osservato un periodo di inattività e le loro condizioni sono da valutare. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Raffaele Canonico ha riportato alcuni aggiornamenti in merito all'infermeria azzurra. "Koulibaly sta bene. Abbiamo iniziato l'iter riabilitativo per la distrazione secondario del bicipite femorale. Ci vorrà un po' di tempo prima di rivederlo in campo. Per un infortunio del genere servono in media 5 settimane, 16 giorni è inverosimile. Per Fabian e Insigne non è infortunio, piuttosto una problematica di questa settimana. Koulibaly Napoli Fabian ha svolto lavoro personalizzato, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Napoli ha il peso di alcune assenze: Osimhen (infortunio allo zigomo), Koulibaly (problema al flessore), Fabian Ruiz (problema all'adduttore), Anguissa e Insigne (indurimento al polpaccio). Demme e Politano risultati positivi ma attualmente guariti dal Covid-19, hanno osservato un periodo di inattività e le loro condizioni sono da valutare. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Raffaeleha riportato alcuni aggiornamenti in merito all'infermeria azzurra. "Koulibaly sta bene. Abbiamo iniziato l'iter riabilitativo per la distrazione secondario del bicipite femorale. Ci vorrà un po' di tempo prima di rivederlo in campo. Per un infortunio del genere servono in media 5 settimane, 16 giorni è inverosimile. Per Fabian e Insigne non è infortunio, piuttosto una problematica di questa settimana. Koulibaly Napoli Fabian ha svolto lavoro personalizzato, ...

