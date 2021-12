Calciomercato Torino | Rincon in uscita | ci pensano due club di A

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tomas, giocatore del, ha fatto il punto con gli agenti sul suo futuro: Genoa e Cagliari alla finestra Tuttosport rivela il futuro di. Il centrocampista del, non rinnoverà il contratto con i granata ed ecco che dunque sarà libero di poter firmare per altri. A gennaio potrebbe esserci un nuovo assalto da parte di Genoa e Cagliari, ma bisognerà capire anche quale futuro riserverà le due squadre. Intanto il venezuelano si è incontrato con i propri agenti per parlare del suo futuro. CONTINUA SU CAGLIARI NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Procura di Torino ha emesso un nuovo decreto di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta Prisma riguardante i bilanci della Juventus. L'obiettivo è quello di trovare la documentazione relativa ai ...