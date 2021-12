Calciomercato Bologna: occhi puntati su un ex Torino. Le ultime (Di venerdì 3 dicembre 2021) Calciomercato Bologna: occhi puntati su Lucas Boye, ex Torino e ora all’Elche, per rinforzare l’attacco rossoblù Il Bologna ha messo nel mirino Lucas Boye per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Torino – ora all’Elche – sarebbe il sostituto ideale del partente Santander. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021)su Lucas Boye, exe ora all’Elche, per rinforzare l’attacco rossoblù Ilha messo nel mirino Lucas Boye per rinforzare l’attacco in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex– ora all’Elche – sarebbe il sostituto ideale del partente Santander. L'articolo proviene da Calcio News 24.

