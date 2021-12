Cagliari, Mazzarri sorride: Godin recuperato per il Torino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Godin recuperato per il Torino: il report da Asseminello. Buone notizie per Walter Mazzarri Una nuova tappa di avvicinamento alla sfida contro il Torino: il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini a tre giorni dalla gara dell’Unipol Domus. La squadra ha iniziato la seduta odierna in palestra, svolgendo dei lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire i calciatori sono scesi in campo: parte atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppi offensivi e, a chiudere la sessione, una serie di partitelle. Si sono regolarmente allenati con il gruppo Diego Godin e Paolo Faragò. Domani pomeriggio, sabato 4, è in programma una nuova seduta di allenamento. Al termine la squadra inizierà il ritiro ad Asseminello per concentrarsi sulla gara ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021)per il: il report da Asseminello. Buone notizie per WalterUna nuova tappa di avvicinamento alla sfida contro il: ilsi è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini a tre giorni dalla gara dell’Unipol Domus. La squadra ha iniziato la seduta odierna in palestra, svolgendo dei lavori dedicati allo sviluppo della forza. A seguire i calciatori sono scesi in campo: parte atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppi offensivi e, a chiudere la sessione, una serie di partitelle. Si sono regolarmente allenati con il gruppo Diegoe Paolo Faragò. Domani pomeriggio, sabato 4, è in programma una nuova seduta di allenamento. Al termine la squadra inizierà il ritiro ad Asseminello per concentrarsi sulla gara ...

