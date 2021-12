Big Tlc contro Big Tech. Così l'Ue vuole diventare grande nell'economia dei dati (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli amministratori delegati di 13 società telefoniche europee chiedono un’applicazione più leggera delle regole sulla concorrenza per consentire la creazione di compagnie più grandi in modo da riequilibrare i rapporti di forza con i giganti globali. In un appello del 29 novembre – in cui non compare Telecom ma che è stato sottoscritto da grandi operatori come British Telecom, Deutsche Telecom, Orange e Telefonica – viene messo in discussione un modello che non consentirebbe alle tlc europee di essere competitivo. Le richieste sono essenzialmente tre: meno regolamentazione sui prezzi; stop alle aste sulle frequenze che ne fanno lievitare i prezzi alle stelle; creazione di un ecosistema digitale europeo in grado di competere con i giganti globali. Ma è quest’ultimo punto il più importante. Il ragionamento che fanno i tredici ceo è il seguente: una parte consistente del traffico di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli amministratori delegati di 13 società telefoniche europee chiedono un’applicazione più leggera delle regole sulla concorrenza per consentire la creazione di compagnie più grandi in modo da riequilibrare i rapporti di forza con i giganti globali. In un appello del 29 novembre – in cui non compare Telecom ma che è stato sottoscritto da grandi operatori come British Telecom, Deutsche Telecom, Orange e Telefonica – viene messo in discussione un modello che non consentirebbe alle tlc europee di essere competitivo. Le richieste sono essenzialmente tre: meno regolamentazione sui prezzi; stop alle aste sulle frequenze che ne fanno lievitare i prezzi alle stelle; creazione di un ecosistema digitale europeo in grado di competere con i giganti globali. Ma è quest’ultimo punto il più importante. Il ragionamento che fanno i tredici ceo è il seguente: una parte consistente del traffico di ...

Advertising

infoiteconomia : 5G, perché le tlc europee vanno all'attacco delle big tech Usa - StartMagNews : I ceo di 13 società #tlc europee vogliono che i giganti tecnologici statunitensi (come #Netflix, #YouTube e… - StartMagNews : I ceo di 13 società #tlc europee vogliono che i giganti tecnologici statunitensi (come #Netflix, #YouTube e… - Michele_Arnese : I ceo di 13 società tlc europee vogliono che i giganti tecnologici statunitensi (come Netflix e YouTube e Facebook)… - ebworld_team : #EBNews ?? I CEO di alcuni dei principali operatori delle #Tlc indicano in un joint statement la strada per consent… -