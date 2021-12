Biaggi | «Volo su una moto elettrica a 450 km h e poi torno a casa e cucino per i bambini»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Maxcorre ancora, ma non gareggia. Anzi vola, quasi. A Cape Canaveral ha registrato il record mondiale di velocità con una, la Voxan: a 455,7 chilometri orari. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex grandissimo rivale di Valentino Rossi parla della sua nuova vita, metà missile sperimentale e metà papà incasinato. “Il desiderio di avere a che fare con l’adrenalina è rimasto e questo progetto unico ed estremo ha riacceso la miccia, ha riattivato una passione dormiente. Sono rimasto conquistato dall’idea di Gildo Pastor, presidente del Gruppo Venturi, che da zero ha creato un mezzo a due ruote capace di raggiungere velocità supersoniche. Quando mi proposero questa sfida, due anni fa, non pensavo affatto che unaa propulsionepotesse viaggiare tanto forte. La mia ...