BALLANDO A LOURDES! MILLY CARLUCCI | IVA ZANICCHI HA AVUTO UN PICCOLO INCIDENTE…

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo il video di Iva, su un lettino medico e il piede fasciato, che ha fatto stare in ansia i fan della cantante come il pubblico dicon le Stelle che non vede l’ora di vederla per la prima volta nella pista da ballo di Rai1, arriva la comunicazione ufficiale di. La nostra adorata Ivahaunincidente purtroppo. Questo non le permetterà di ballare sabato sera però, vedrete, in qualche modo lei sarà con noi a. Tutto il nostro affetto e il nostro cuore per la grande Iva. Una nuova tegola si abbatte sullo show del sabato sera ma nulla è perduto e lanon perde il sorriso per la prima semifinale diche vedrà le coppie ancora in gara sfidarsi ...