The Artist Garage, nasce in Fvg la piattaforma digitale al servizio degli artisti

La piattaforma TAG The Artist Garage (www.theArtistGarage.it) è da oggi disponibile per offrire un ...

Ultime Notizie dalla rete : The Artist The Artist Garage, nasce in Fvg la piattaforma digitale al servizio degli artisti Presentata a Udine la piattaforma The Artist Garage. Ci sono voluti due anni di duro lavoro ma ora è finalmente online TAG The Artist Garage , la prima piattaforma digitale di questo tipo nata in Italia dedicata al settore musicale e ...

Spotify classifiche 2021: Sfera Ebbasta vince. E i Maneskin... ... che era già stato top artist nel 2018. Mentre i Maneskin si posizionano come artisti italiani più ... Al terzo posto si piazza il podcast "The Essential" di Mia Ceran, mentre al quarto e quinto ci sono "...

Nasce in Fvg The Artist Garage, la prima piattaforma digitale per artisti e manager Telefriuli Roddy Ricch annuncia il suo secondo album Live Life Fast, in uscita il 17 Dicembre Dopo il suo debutto ‘Please Excuse Me For Being Antisocial’, Roddy Ricch, vincitore di un GRAMMY® e nominato ad altri ben 9 GRAMMY® Award, annuncia il suo secondo album Live Life Fast, in uscita il 17 ...

Banksy alla stazione di Milano, ma... senza copyright Una performance artistica che riproduce le opere di Bansky anche sui muri a grandezza pari, o quasi, a quelle originali, che sono state rubate, distrutte o vendute a caro prezzo.

