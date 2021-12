Sci freestyle | Coppa del Mondo aerials | Burov e Kong vincono la prima gara a Ruka

(Di giovedì 2 dicembre 2021) A(Finlandia) è andata in scena latappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci. Il russo Maximha confermato il pronostico della vigilia, imponendosi con 122.17 punti. Il due volte Campione dele detentore della Sfera di Cristallo ha giganteggiato in lungo e in largo, distaccando ampiamente gli svizzeri Primin Wener (118.10) e Noe Roth (116.74), ribadendo di essere il grande favorito di questa stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La cinese Fanyuè tornata al successo nella prova femminile. La 28enne, bronzo agli ultimi Giochi, si è imposta con uno schiacciante 89.53 e ha letteralmente demolito la concorrenza. Ampiamente staccate, infatti, la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

... Discovery+, Sky Go, DAZN , biathloworld.com) 13.45 SNOOKER " UK Championship (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go) 15.30(Coppa del ...... biathlon,di fondo, salto con gli, combinata nordica, snowboard, short track, pattinaggio di velocità,e pattinaggio di figura (Gran Prix) in diretta integrale su discovery+ per un ...A Ruka (Finlandia) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il russo Maxim Burov ha confermato il pronostico della vigilia, imponend ...Pila, in Val d’Aosta, è la famosa e panoramica località sciistica che si raggiunge in meno di 20' di telecabina direttamente da Aosta. Una conca sempre soleggiata, con una spettacolare vista sul Monte ...