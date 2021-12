Romina, ex pallavolista muore sul campo da padel: malore improvviso davanti agli amici (Di giovedì 2 dicembre 2021) muore dopo essersi sentita male sul campo da padel. Romina De Angelis, ex giocatrice di pallavolo e fisioterapista, si è sentita male mentre giocava a padle con degli amici. Durante la partita si è accasciata a terra perdendo i sensi. Immediati sono stati i soccorsi dei presenti che hanno chiamato il 118, ma purtoppo per la 43enne non c’è stato nulla da fare. Probabilmente ad ucciderla sarebbe stata la rottura di un aneurisma. Originaria di Sabaudia, conosciuta da tutti come una persona molto sportiva, stava giocando a padle in un centro a Latina quando si è sentita male. A darne la notizia è stata la società con cui ha giocato per diversi anni, la Sabaudia Pallavolo che l’ha ricordata con un post su Facebook: «Ciao Romina, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 2 dicembre 2021)dopo essersi sentita male suldaDe Angelis, ex giocatrice di pallavolo e fisioterapista, si è sentita male mentre giocava a padle con degli. Durante la partita si è accasciata a terra perdendo i sensi. Immediati sono stati i soccorsi dei presenti che hanno chiamato il 118, ma purtoppo per la 43enne non c’è stato nulla da fare. Probabilmente ad ucciderla sarebbe stata la rottura di un aneurisma. Originaria di Sabaudia, conosciuta da tutti come una persona molto sportiva, stava giocando a padle in un centro a Latina quando si è sentita male. A darne la notizia è stata la società con cui ha giocato per diversi anni, la Sabaudia Pallavolo che l’ha ricordata con un post su Facebook: «Ciao, salutarti non è semplice ed è praticamente impossibile ...

Advertising

modesti_simone : RT @stopcensura2020: Latina, muore pallavolista di 43 anni per un malore improvviso: addio a Romina de Angelis - FuoriIncuboUe : RT @stopcensura2020: Latina, muore pallavolista di 43 anni per un malore improvviso: addio a Romina de Angelis - rose_chronicle : EPIDEMIA DI MORTE IMPROVVISA FRA GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI: LA PALLAVOLISTA #nessunacorrelazione #SvegliaBedtie… - lacivettagufa : RT @bisagnino: Latina, muore pallavolista di 43 anni per un malore improvviso: addio a Romina de Angelis - Paola_zrz : RT @Filomen30847137: Latina, muore pallavolista di 43 anni per un malore improvviso: addio a Romina de Angelis -

Ultime Notizie dalla rete : Romina pallavolista Morto "Carmine Ragusa" di Happy Days: tv in lutto Malore durante il padel, morta la pallavolista Romina De Angelis Successivamente, si è trasferito a Los Angeles ed è stato scelto per lo spin - off di Happy Days, Laverne Shirley. La nota serie ...

Malore durante il padel, morta la pallavolista Romina De Angelis Romina De Angelis , fisioterapista e pallavolista di 43 anni, era una grande sportiva. Improvvisamente si è accasciata a terra sul campo di un centro della periferia di Latina, stroncata da un malore ...

Roberto Cazzaniga e la finta fidanzata, spuntano altri possibili raggirati Corriere della Sera Ciao Romina, addio straziante all'ex pallavolista di Sabaudia IL FUNERALELa disperazione della famiglia, la profonda tristezza delle ex compagne di squadra, degli allenatori, dei colleghi di lavoro e di tutti gli amici. Ieri mattina, nella cattedrale ...

Latina, l’ex pallavolista Romina De Angelisi ha perso la vita dopo aver avuto un malore Latina, lutto nel mondo dello sport, l'ex pallavolista Romina De Angelis è morta a 43 anni, dopo aver accusato un malore davanti ai suoi amici ...

Malore durante il padel, morta laDe Angelis Successivamente, si è trasferito a Los Angeles ed è stato scelto per lo spin - off di Happy Days, Laverne Shirley. La nota serie ...De Angelis , fisioterapista edi 43 anni, era una grande sportiva. Improvvisamente si è accasciata a terra sul campo di un centro della periferia di Latina, stroncata da un malore ...IL FUNERALELa disperazione della famiglia, la profonda tristezza delle ex compagne di squadra, degli allenatori, dei colleghi di lavoro e di tutti gli amici. Ieri mattina, nella cattedrale ...Latina, lutto nel mondo dello sport, l'ex pallavolista Romina De Angelis è morta a 43 anni, dopo aver accusato un malore davanti ai suoi amici ...