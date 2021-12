Perché i Maneskin non saranno al concerto di Capodanno a Roma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Se ne parla da qualche ora: i Maneskin non si esibiranno al concerto di Capodanno a Roma. I motivi? Sono presto detti. ? Mentre in rete la notizia rimbalza da un sito ad una testata giornalistica, sono noti già i motivi che porteranno i Maneskin a non essere a Roma nella notte di Capodanno 2022. Il gruppo, la cui voce è quella di Damiano David, non saluterà l’anno dei suoi record in Italia, chiamato ad esibirsi oltre i confini nazionali. Per la band si prospetta infatti un Capodanno 2022 in America, in occasione del grande concerto-evento a New York. Roma, la loro città Natale, dovrà rinunciare alla presenza dei Maneskin al concerto di Capodanno della ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Se ne parla da qualche ora: inon si esibiranno aldi. I motivi? Sono presto detti. ? Mentre in rete la notizia rimbalza da un sito ad una testata giornalistica, sono noti già i motivi che porteranno ia non essere anella notte di2022. Il gruppo, la cui voce è quella di Damiano David, non saluterà l’anno dei suoi record in Italia, chiamato ad esibirsi oltre i confini nazionali. Per la band si prospetta infatti un2022 in America, in occasione del grande-evento a New York., la loro città Natale, dovrà rinunciare alla presenza deialdidella ...

