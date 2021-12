Pagelle Torino Empoli | Pjaca ispirato ma Juric deve sacrificarlo

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, La Mantia FLOP: Singo, Luperto VOTI(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 5,5, Bremer 6,5, Buongiorno 6; Singo 5, Lukic 6,5, Pobega 6,5, Aina 5 (dal 90’+1? Izzo sv); Praet 5,5 (dal 75? Rincon sv),7 (dal 35? Vojvoda 5,5); Sanabria 6 (dal 75? Zaza sv). All. Ivan6.(4-3-1-2): Vicario 6; Stojanovic 5,5, Romagnoli 6,5, Luperto 5, Marchizza 5,5 (dal 62? Parisi 6,5); Zurkowski 5,5 (dal 62? Haas 6), Ricci 6, Bandinelli 6,5 (dal 54? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Pjaca, Di Francesco FLOP: Singo, Stojanovic VOTI ...Le pagelle di Torino-Empoli 2-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Olimpico – Grande Torino i gr ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Torino Empoli Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Empoli, valido per la 15ª giorna ...