Oroscopo di Paolo Fox 3 dicembre: venerdì le stelle spingono verso nuovi amori

Ariete – Oggi la Luna è a favore ma in amore restano dei dubbi. Sul lavoro invece hai voglia di farti valere e metterti in gioco. 

Toro – In amore con la Luna opposta c'è bisogno di maggiore chiarezza. Sul lavoro invece se desideri cambiare attività presto ci sarà modo per farlo. 

Gemelli – In amore se devi dire qualcosa al partner approfitta del weekend. Sul lavoro invece ci sono un pò di tensioni, pomeriggio che fatica a prendere quota. 

Cancro – In amore se ci sono stati stati dei problemi oggi potrebbero tornare a galla. Sul lavoro invece attenzione, potresti ricevere delle chiamate anche all'ultimo momento. 

Leone – In amore è un periodo interessante per chi è solo da tempo. Sul lavoro invece ...

