Modificare i vaccini per ridurre le trombosi | si fanno passi avanti

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Gli incidenti aerei sono eventi fortunatamente rari; così rari che in tutto il mondo le persone continuano a salire su aeroplani di ogni tipo e a viaggiare da un continente all’altro, salvo la possibilità di paure irrazionali. Tuttavia, quando un incidente sfortunatamente capita, inizia una lunga e complicata indagine che serve a capire le ragioni del disastro e, una volta che si sia riusciti a identificarle, a migliorare procedure, materiali ed eventualmente design utilizzati per gli aeroplani. L’ultimo lavoro pubblicato su Science, che riguarda tutti ibasati su vettore adenovirale (cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sputnik), si basa esattamente sullo stesso principio. Stabilito, cioè, che eventi trombotici definiti dagli autori del lavoro “effetti collaterali ultrarari”, osservabili solo in conseguenza della “più grande campagna di vaccinazione ...

L'ultimo lavoro di Science prova a capire cosa ha prodotto i rarissimi casi indesiderati con la somministrazione di AstraZeneca, Johnson & Johnson e Sputnik. Per poter intervenire e ridurre ancor di p ...