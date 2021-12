Minorenne gravemente ferito | colpo di pistola alla testa

(Di giovedì 2 dicembre 2021)da un proiettile forse vagante. Il giovane era in auto con familiari quando è stato colpiro Il fatto è accaduto a Noto, in provincia di Siracusa. Inizialmente si era pensato che il proiettile fosse partito accidentalmente da unapresente nell’auto sulla quale viaggiava. Secondo le prime informazioni il ragazzo, 17enne, si trovava in macchina con alcuni familiari. Successivamente è stato specificato che era con lo zio. Originario di Avola, si era recato a Noto quando improvvisamente è stato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un proiettile vagante o se fosse stato indirizzato proprio verso il veicolo. Il giovane è stato prima portato presso il Pronto Soccorso di Noto poi trassuccessivamente all’ospedale Garibaldi ...

Noto - E' in fin di vita, ricoverato in ospedale a Catania, un minore, residente a Noto, raggiunto alla testa da un colpo di pistola. L'agguato si è verificato in via Platone, mercoledì 1 dicembre, ...