Mediaset | Federica Panicucci si ’salva’ ma torna solo a febbraio Mario Giordano riparte a gennaio

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Fermi tutti: tanto tuonò che non piovve. Dopo le indiscrezioni sui cambiamenti in corso asul fronte dell’informazione e dell’infotainment, l’azienda ha sciolto le riserve comunicando i prossimi movimenti dei palinsesti. Prima di scendere nei dettagli, le notizie da segnalare sono due. Prima:è “salva” e ritornerà regolarmente alla conduzione di Mattino Cinque, madopo una pausa extralarge. Seconda:non subirà gli ipotizzati slittamenti e sarà di nuovo in onda dall’11con Fuori dal Coro. Durante l’imminente pausa natalizia, il daytime di Canale5 resterà sempre acceso ma con le seguenti novità. Nella fascia mattutina ci sarà ...

Arriva il comunicato stampa ufficiale di: Pomeriggio 5 e Mattino 5 si fermano e arrivano le versioni natalizie dei due programmi con tante ...Sul piccolo schermo ha preso parte nel 2006 a Bar Wars (Sky Vivo, conFontana). La ... Nel 2009 è stato uno dei volti di The Look of the Year, sempre sulla seconda rete, con Cristina ...Federica Panicucci rimane alla conduzione di Mattino 5: arriva il comunicato Dopo tante chiacchiere sul futuro televisivo di Federica Panicucci lontana da ...Mediaset ufficializza il calendario delle feste natalizie per Rete 4: stop ad alcuni programmi, altri vanno in onda ...