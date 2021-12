LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek in DIRETTA: Marco Odermatt fa il vuoto su Mayer, out Paris, Casse 5°, 11° Innerhofer (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Ryan Cochran-Siegle pasticcia in ogni settore, limita i danni nel finale ma è 11° a 1.95. Al via lo svizzero Urs Kryenbuehl. 20.30 Beat Feuz si presenta con soli 9 centesimi di ritardo in vetta, sbaglia un po’ troppo nel primo tratto complicato e arriva con 86 centesimi di distacco. Nel finale non ingrana la giusta marcia e finisce ottavo a 1.52. Parte Ryan Cochran-Siegle (USA). 20.28 Adrian Smiseth Sejersted limita i danni in vetta, arriva con mezzo secondo a metà gara, chiude con un erroraccio ma è sesto a 1.14! Mattia Casse scivola ancora di una posizione. Al via ora Beat Feuz, momento importante della gara. 20.26 Alexis Pinturault pennella in alto e ha 6 centesimi su Odermatt, tiene bene nel tratto complicato limitando i danni, arriva al terzo intermedio con 38 ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.32 Ryan Cochran-Siegle pasticcia in ogni settore, limita i danni nel finale ma è 11° a 1.95. Al via lo svizzero Urs Kryenbuehl. 20.30 Beat Feuz si presenta con soli 9 centesimi di ritardo in vetta, sbaglia un po’ troppo nel primo tratto complicato e arriva con 86 centesimi di distacco. Nel finale non ingrana la giusta marcia e finisce ottavo a 1.52. Parte Ryan Cochran-Siegle (USA). 20.28 Adrian Smiseth Sejersted limita i danni in vetta, arriva con mezzo secondo a metà gara, chiude con un erroraccio ma è sesto a 1.14! Mattiascivola ancora di una posizione. Al via ora Beat Feuz, momento importante della gara. 20.26 Alexis Pinturault pennella in alto e ha 6 centesimi su, tiene bene nel tratto complicato limitando i danni, arriva al terzo intermedio con 38 ...

