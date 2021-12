In regalo 1 anno di Amazon Prime con Hype: vediamo come (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriva un bellissimo regalo da parte di Hype, il famoso conto di moneta elettronica a cui è associata una carta del circuito Mastercard (sia fisica che virtuale) che permette una gestione completa del denaro dl proprio smartphone. I nuovi clienti che si registrano a Hype Next o Hype Premium, entro le ore 23.59 del 31 dicembre 2021, con il codice ‘AmazonPrime‘ hanno la possibilità di sfruttare 12 mesi di iscrizione ad Amazon Prime. La promozione, che ricordiamo essere valida solo per un periodo di tempo limitato, interessa anche tutti coloro che sono già iscritti al servizio Prime: infatti, l’anno di iscrizione gratuito verrà accumulato al vostro attuale abbonamento. Dunque, l’eventuale upgrade passerà ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) Arriva un bellissimoda parte di, il famoso conto di moneta elettronica a cui è associata una carta del circuito Mastercard (sia fisica che virtuale) che permette una gestione completa del denaro dl proprio smartphone. I nuovi clienti che si registrano aNext oPremium, entro le ore 23.59 del 31 dicembre 2021, con il codice ‘‘ hla possibilità di sfruttare 12 mesi di iscrizione ad. La promozione, che ricordiamo essere valida solo per un periodo di tempo limitato, interessa anche tutti coloro che sono già iscritti al servizio: infatti, l’di iscrizione gratuito verrà accumulato al vostro attuale abbonamento. Dunque, l’eventuale upgrade passerà ...

Advertising

WineBlogRoll : Come ogni anno, in questo periodo, condivido con voi un pezzo più leggero dedicato ai #RegaliDiNatale a tema #vino,… - oddveye : eeee niente di questo passo quest'anno non riceverò neppure un regalo - Edorsi53 : Esistono campioni senza tempo. Come #Falcao. Con lui cambiò la dimensione internazionale della #Roma. Ritrovarlo su… - terryvale : RT @terryvale: ANCHE QUEST'ANNO ENPA FAENZA ORGANIZZA UNA VENDITA DI BENEFICENZA PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE AL NUOVO RIFUGIO DEL CA… - terryvale : ANCHE QUEST'ANNO ENPA FAENZA ORGANIZZA UNA VENDITA DI BENEFICENZA PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE AL NUOVO RIFUG… -