Idea per rinforzare la rosa: il Napoli vuole provarci per gennaio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il grande inizio si stagione sta spingendo il Napoli ad investire sul mercato di gennaio per potenziare la squadra. Infatti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è rinforzare le corsie laterali. Reinildo Mandava Lille L'obiettivo individuato è Reinildo Mandava, terzino del Lille in scadenza di contratto ed eletto miglior laterale mancino dell'ultima Ligue 1. L'obiettivo del Napoli sarebbe quello di acquistarlo a gennaio spendendo pochi milioni approfittando del contratto in scadenza del calciatore.

