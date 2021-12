Green pass, controlli e multe: la circolare del Viminale, i vigili nei bar e la polizia sul bus (Di venerdì 3 dicembre 2021) controlli della polizia municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici, coordinati soprattutto con la Guardia di Finanza. Verifiche sui passeggeri di autobus e metro affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 dicembre 2021)dellamunicipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici, coordinati soprattutto con la Guardia di Finanza. Verifiche suieggeri di autobus e metro affidate in modo prioritario ae carabinieri, supportati dai...

Advertising

CarloCalenda : Sono quasi due anni che ascoltiamo programmi tv infarciti di negazionisti del COVID prima e no Vax-no green pass po… - GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - gabri48_123 : @Drittorovescio_ @BrunoVespa SONO DUE ORE CHE PARLATE DI GREEN PASS E COVID, MA SIETE PAZZI???? Ho cambiato canale… - ChiaraLocatell7 : RT @FedericoDiSte20: Spagna, “no” definitivo del governo ad ogni tipo di Green Pass: “non frena il contagio, non può dimostrare immunità e… -