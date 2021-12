Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli | “Biagio è normale o è gay?”

Leggi su trashblog

(Di giovedì 2 dicembre 2021)di nuovo al centro della polemica per via di una conversazione avvenuta nelle ultime ore nella casa delVip. La concorrente, parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro del nuovo inquilinoD’Anelli, ha chiesto Ma? Manila ha risposto Sì… in che senso? A quel puntoha insistito È? Soleil e Manila hanno replicato No, non so… non mi risulta Infineha concluso il suo discorso dicendo Spero di no, altrimenti si perdono tutti gli uomini per strada qua Una conversazione che ha fatto infuriare molti utenti, che su Twitter hanno condiviso il video della scena incriminata chiedendo una punizione ...