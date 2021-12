GFVip, ‘sconvolta dal tradimento di Giucas’: lo sfogo di Clarissa fuori dalla casa più spiata della tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le principesse Selassié per la prima volta sono state separate: Clarissa infatti, dopo la nomination è stata eliminata dalla casa del Gf Vip. LEGGI ANCHE: — GFVip, Miriana lo dice proprio a Giucas nell’orecchio: la frase su Clarissa https://twitter.com/JordeenDanvers/status/1466092449001050113Ora che è fuori, Clarissa si è sentita di esprimere un giudizio sui social su quanto accaduto con le nomination e su cosa l’ha realmente ferita. Adesso che la ragazza è tornata alla vita di tutti i giorni, ha avuto modo di riabbracciare la famiglia ma anche di guardare cosa è successo fuori durante la sua permanenza nella casa. A soli due giorni dalla sua eliminazione, Clarissa si è detta “sconvolta dal ... Leggi su funweek (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le principesse Selassié per la prima volta sono state separate:infatti, dopo la nomination è stata eliminatadel Gf Vip. LEGGI ANCHE: —, Miriana lo dice proprio a Giucas nell’orecchio: la frase suhttps://twitter.com/JordeenDanvers/status/1466092449001050113Ora che èsi è sentita di esprimere un giudizio sui social su quanto accaduto con le nomination e su cosa l’ha realmente ferita. Adesso che la ragazza è tornata alla vita di tutti i giorni, ha avuto modo di riabbracciare la famiglia ma anche di guardare cosa è successodurante la sua permanenza nella. A soli due giornisua eliminazione,si è detta “sconvolta dal ...

Clalblanca : RT @najwareinaa: No raga io sconvolta, esistono davvero i S0l3x, esiste davvero qualcuno che crede a questi due morti di fama. Sta gente de… - Skq7qZ : RT @najwareinaa: No raga io sconvolta, esistono davvero i S0l3x, esiste davvero qualcuno che crede a questi due morti di fama. Sta gente de… - najwareinaa : No raga io sconvolta, esistono davvero i S0l3x, esiste davvero qualcuno che crede a questi due morti di fama. Sta g… - AndreiaVerando2 : Sconvolta Ma cosa cazzo sto guardando quest anno?? IL set di centovetrina non il gfvip ?????#gfvip - AndreiaVerando2 : Sconvolta ma cosa sto guardando??? ????????#GFVIP -