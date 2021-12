Advertising

sportli26181512 : Dybala leader della Juve da rincorsa. E il rinnovo è sicuro: Dybala leader della Juve da rincorsa. E il rinnovo è s… - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Juve da rincorsa, Dybala nuovo leader - Elena89Friendf : @araujopampanin @martaxing Pirlo lo hai tirato fuori tu! Io parlavo di attaccanti della Juve Dybala è un 10 di buon… - gilnar76 : Leader e goleador: la Juve riparte (ancora) dalla certezza Dybala #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Leader e goleador: la Juve riparte (ancora) dalla certezza Dybala - -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala leader

Perfettamente allineato al progetto sembra Paulo, nel suo nuovo ruolo di vice - capitano e di aspirantebianconero. Se ci sono stati tempi in cui, dopo un paio di sessioni di mercato, l'...Paulo©Getty ImagesIl numero dieci è tornato a trascinare la squadra bianconera nella trasferta di Salerno ed è sempre piùanche dello spogliatoio oltre alle magie regalate in campo. Il ...Paulo Dybala sempre più centrale nel progetto della Juventus. Rinnovo blindato per il numero dieci ma slitta per un motivo ...Come riporta Gazzetta: Juve da rincorsa. Dybala fa il leader. E il rinnovo è sicuro. Paulo vuole guidare l’uscita dalla crisi. Entro fine anno la firma fino ...