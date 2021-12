Drag Race Italia, ecco chi sono i fidanzati delle protagoniste (Di giovedì 2 dicembre 2021) Drag Race Italia questa sera a mezzanotte caricherà la terza puntata (che sarà dedicata a Raffaella Carrà) e quale occasione migliore di questa per farci un po’ i fatti delle queens? Bazzicando sui loro profili social ho infatti scoperto che la metà di loro sono fidanzate, mentre l’altra metà non si è esposta pubblicamente. Se hanno un compagno, quindi, non è dato saperlo. Luquisha Lubamba La più romantica sui social è senza dubbio Luquisha Lubamba che da un anno e mezzo è fidanzata con un moraccione. “Sei la cosa più bella che mi sia capitata in questo anno di merda“, ha scritto a Capodanno. “12 mesi fa non avrei mai immaginato che avremmo formato una famiglia così bella! Oggi, un anno di noi“, in occasione dell’anniversario. “Quanto mi sento fortunato a condividere con te il periodo più bello della ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021)questa sera a mezzanotte caricherà la terza puntata (che sarà dedicata a Raffaella Carrà) e quale occasione migliore di questa per farci un po’ i fattiqueens? Bazzicando sui loro profili social ho infatti scoperto che la metà di lorofidanzate, mentre l’altra metà non si è esposta pubblicamente. Se hanno un compagno, quindi, non è dato saperlo. Luquisha Lubamba La più romantica sui social è senza dubbio Luquisha Lubamba che da un anno e mezzo è fidanzata con un moraccione. “Sei la cosa più bella che mi sia capitata in questo anno di merda“, ha scritto a Capodanno. “12 mesi fa non avrei mai immaginato che avremmo formato una famiglia così bella! Oggi, un anno di noi“, in occasione dell’anniversario. “Quanto mi sento fortunato a condividere con te il periodo più bello della ...

