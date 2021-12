Cristiano Ronaldo raggiunge un altro storico record: è nella storia del calcio mondiale! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo, si sa, è un calciatore pazzesco, incredibile, leggendario. nella sua lunghissima ed estremamente longeva carriera ha distrutto un’infinità di record. E, pochi istanti fa, ne ha infranto un altro ancora. Questo record, assolutamente inarrivabile, lo consacra ancora di più nella storia del calcio mondiale! Cristiano Ronaldo non muore mai: arriva un altro leggendario record! Cristiano Ronaldo, record, Manchester United È un Cristiano Ronaldo da impazzire quello ammirato questa sera. Nonostante l’età che avanza, lui risponde presente. E spazza ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021), si sa, è un calciatore pazzesco, incredibile, leggendario.sua lunghissima ed estremamente longeva carriera ha distrutto un’infinità di. E, pochi istanti fa, ne ha infranto unancora. Questo, assolutamente inarrivabile, lo consacra ancora di piùdelnon muore mai: arriva unleggendario, Manchester United È unda impazzire quello ammirato questa sera. Nonostante l’età che avanza, lui risponde presente. E spazza ...

Advertising

tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 800 2. Pelé 767 2. Messi 767 4. Romario 734 5.… - goal : Frank Lampard picks Cristiano Ronaldo over Lionel Messi ?? - OfficialFPL : ?? Cristiano Ronaldo BENCHED ?? #FPL #CHEMUN - anton_pils : RT @tancredipalmeri: All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 800 2. Pelé 767 2. Messi 767 4. Romario 734 5. Ge… - nicolella74 : RT @tancredipalmeri: All-time rank most officials goals scored ever 1. Cristiano Ronaldo 800 2. Pelé 767 2. Messi 767 4. Romario 734 5. Ge… -