Covid oggi Basilicata, 41 contagi e zero morti: bollettino 2 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 1.340 nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 34. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14; nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.106 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.748 somministrazioni di cui circa 3.200 sono terze dosi. Finora 437.956 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento del totale della popolazione residente), 405.712 hanno completato il ciclo vaccinale (73,3 per cento) e 56.853 sono le terze dosi (10,3 per cento), per un totale di 900.521 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sono 41 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 2. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 1.340 nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 34. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14; nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.106 (+3). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.748 somministrazioni di cui circa 3.200 sono terze dosi. Finora 437.956 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,2 per cento del totale della popolazione residente), 405.712 hanno completato il ciclo vaccinale (73,3 per cento) e 56.853 sono le terze dosi (10,3 per cento), per un totale di 900.521 ...

