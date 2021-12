Covid | Figiuolo | vaccini ai bimbi dal 16 dicembre Gimbe | nell’ultima settimana i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati del 22%

Advertising

quotidianopiem : Vaccino contro il Covid, in 48 ore il Piemonte supera target assegnato da Figliuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figiuolo

In 48 ore, con undici giorni di anticipo, il Piemonte ha superato il target assegnato dal generaleper la campagna vaccinale. 'Fino al 12 dicembre il target indicato dalla Struttura commissariale è in media di circa 27.800 somministrazioni al giorno. Un numero che in sole 48 ore abbiamo ......: "Rispetto il protocollo" ? Vaccini, via alla terza dose nelle farmacie per gli over 40 ? Terze dosi a 5 mesi e super Green pass: tutte le novità del Governo Tags: coronavirus ·Il governatore: "Ieri, 1 dicembre, sono state somministrate 15.057 dosi, superando ampiamente il target di 12.500" ...I numeri settimanali del Gimbe: crescono contagi e decessi. L'amministratore delegato di Pfizer: "È probabile che ci sarà bisogno di vaccinazioni annuali contro il Covid per molti anni a venire" ...