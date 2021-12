Cioccolatini fatti in casa: il regalo più dolce per Natale! Curiose? (Di giovedì 2 dicembre 2021) Avete mai pensato di regalare dei Cioccolatini fatti in casa alle persone care? Un’idea davvero molto originale che, oltre a portare un grande risparmio, vi consentirà di fare una bellissima figura proprio a Natale. Preparare questi Cioccolatini fai da te è molto semplice. Una volta pronti, poi, vi basterà metterli dentro un sacchettino per donarli come pensiero quando andrete a fare visita ad amici e parenti per le feste. Curiose di sapere come fare? Iniziamo! Cioccolatini fatti in casa: da dove cominciare? Dovete innanzitutto avere a disposizione una buona scorta di cioccolato e di frutta secca mista (pistacci, uvetta, bacche, mandorle, noci, ecc). Potete optare per il cioccolato bianco, fondente, al latte, ecc. Dentro un pentolino fate fondere 2/3 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 2 dicembre 2021) Avete mai pensato di regalare deiinalle persone care? Un’idea davvero molto originale che, oltre a portare un grande risparmio, vi consentirà di fare una bellissima figura proprio a Natale. Preparare questifai da te è molto semplice. Una volta pronti, poi, vi basterà metterli dentro un sacchettino per donarli come pensiero quando andrete a fare visita ad amici e parenti per le feste.di sapere come fare? Iniziamo!in: da dove cominciare? Dovete innanzitutto avere a disposizione una buona scorta di cioccolato e di frutta secca mista (pistacci, uvetta, bacche, mandorle, noci, ecc). Potete optare per il cioccolato bianco, fondente, al latte, ecc. Dentro un pentolino fate fondere 2/3 ...

Advertising

SciaraPistacchi : RT @Simonavalli68: Cremini, cioccolatini alla nocciola fatti in casa - Simonavalli68 : Cremini, cioccolatini alla nocciola fatti in casa - toty88 : @Loumyyhabit sai qual è il bello? che i cioccolatini ho pensato di farli io,usando lo stampo del calendario vuoto.… - uozzart : Dai cioccolatini giganti in resina ai gelati “agitati”, dagli omini fatti di pan di zenzero all’unicorno alato “swe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cioccolatini fatti I migliori 30 Calendario Avvento Cioccolatini per te 2021 Ufficio Spettacoli.it Xmas Factory, in mostra le sculture natalizie pop di Alessandra Pirelli (AGR) Aprirà giovedì 2 dicembre (ore 17-21),Xmas Factory in mostra le sculture natalizie “pop” di Alessandra Pierelli, visitabile sino a giovedì 23, presso la Galleria SpazioCima di Roma (via Ombrone ...

(AGR) Aprirà giovedì 2 dicembre (ore 17-21),Xmas Factory in mostra le sculture natalizie “pop” di Alessandra Pierelli, visitabile sino a giovedì 23, presso la Galleria SpazioCima di Roma (via Ombrone ...