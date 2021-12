Cingolani: ecco le nostre proposte per migliorare mercato energia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Italia, insieme a Francia, Spagna, Grecia e Romania, ha sottoposto al Consiglio Ue dell'energia, in corso a Bruxelles, una dichiarazione congiunta (un "non paper" nel gergo comunitario) in cui si apre la discussione su possibili cambiamenti alla direttiva comunitaria sul mercato dell'elettricità, e in particolare dell'attuale meccanismo di definizione dei prezzi che è basato sul "prezzo marginale" del gas. Ne ha parlato oggi il ministro italiano della Transizione ecologica Roberto Cingolani, rispondendo ai giornalisti a margine della riunione del Consiglio. Il "non paper" chiede di rivedere questo meccanismo regolatorio (agli articoli 5 e 9 della direttiva), in modo da garantire che l'utente finale paghi un prezzo che rifletta davvero i costi delle diverse fonti usate per produrre l'elettricità che consuma. I paesi del Nord Europa, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'Italia, insieme a Francia, Spagna, Grecia e Romania, ha sottoposto al Consiglio Ue dell', in corso a Bruxelles, una dichiarazione congiunta (un "non paper" nel gergo comunitario) in cui si apre la discussione su possibili cambiamenti alla direttiva comunitaria suldell'elettricità, e in particolare dell'attuale meccanismo di definizione dei prezzi che è basato sul "prezzo marginale" del gas. Ne ha parlato oggi il ministro italiano della Transizione ecologica Roberto, rispondendo ai giornalisti a margine della riunione del Consiglio. Il "non paper" chiede di rivedere questo meccanismo regolatorio (agli articoli 5 e 9 della direttiva), in modo da garantire che l'utente finale paghi un prezzo che rifletta davvero i costi delle diverse fonti usate per produrre l'elettricità che consuma. I paesi del Nord Europa, ...

