Al via le riprese di Only Murders In The Building 2, prima foto dal set dopo l’annuncio della new entry Cara Delevingne (Di giovedì 2 dicembre 2021) La produzione di Only Murders In The Building 2 è appena iniziata: lo conferma uno dei protagonisti, Steve Martin, con una foto dal set insieme agli altri attori, Martin Short e Selena Gomez. Il finale della prima stagione ha spalancato le porte a un potenziale seguito che vedrà il trio appassionato di true crime coinvolto in prima persona in un omicidio. Lo showrunner John Hoffman ha anticipato che con Only Murders In The Building 2 si espanderà e andrà oltre il singolo edificio: “A New York, non ci vuole molto perché una storia interessante faccia notizia. Le loro vite e il loro podcast si espande. Penso che ci sia qualcosa lì dentro che potrebbe aiutarci a sviluppare lo spettacolo, forse oltre l’edificio, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 dicembre 2021) La produzione diIn The2 è appena iniziata: lo conferma uno dei protagonisti, Steve Martin, con unadal set insieme agli altri attori, Martin Short e Selena Gomez. Il finalestagione ha spalancato le porte a un potenziale seguito che vedrà il trio appassionato di true crime coinvolto inpersona in un omicidio. Lo showrunner John Hoffman ha anticipato che conIn The2 si espanderà e andrà oltre il singolo edificio: “A New York, non ci vuole molto perché una storia interessante faccia notizia. Le loro vite e il loro podcast si espande. Penso che ci sia qualcosa lì dentro che potrebbe aiutarci a sviluppare lo spettacolo, forse oltre l’edificio, ...

