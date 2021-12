2 dicembre … (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 17 giugno 2001 in riva all’Arno veniva esposta la Coppa Italia, vinta quattro giorni prima. Ma tra i tifosi viola però la malinconia faceva da contraltare alla gioia. A Roma infatti Gabriel Batistuta conquistava lo scudetto sognato a Firenze ma celebrato in maglia giallorossa, mentre a Campo di Marte Manuel Rui Costa e Francesco Toldo disputavano l’ultima gara in maglia gigliata, con la Fiorentina in crisi finanziaria. Il portiere andò poi all’Inter, dove vi erano tutti i presupposti di poter conquistare il tricolore: ce la farà, anche se non sarà titolare nei migliori anni della presidenza nerazzurra di Massimo Moratti. Se è facile pensare a quel 5 maggio, nella stagione 2003-2004 Toldo accusava una flessione e per un certo periodo dell’annata successiva gli fu preferito Alberto Fontana. Nell’annata antecedente il Mondiale tedesco vinto dall’Italia il titolare del Biscione ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 17 giugno 2001 in riva all’Arno veniva esposta la Coppa Italia, vinta quattro giorni prima. Ma tra i tifosi viola però la malinconia faceva da contraltare alla gioia. A Roma infatti Gabriel Batistuta conquistava lo scudetto sognato a Firenze ma celebrato in maglia giallorossa, mentre a Campo di Marte Manuel Rui Costa e Francesco Toldo disputavano l’ultima gara in maglia gigliata, con la Fiorentina in crisi finanziaria. Il portiere andò poi all’Inter, dove vi erano tutti i presupposti di poter conquistare il tricolore: ce la farà, anche se non sarà titolare nei migliori anni della presidenza nerazzurra di Massimo Moratti. Se è facile pensare a quel 5 maggio, nella stagione 2003-2004 Toldo accusava una flessione e per un certo periodo dell’annata successiva gli fu preferito Alberto Fontana. Nell’annata antecedente il Mondiale tedesco vinto dall’Italia il titolare del Biscione ...

Advertising

amnestyitalia : Il 1° dicembre 1955, su un autobus di Montgomery, Rosa Parks si rifiutò di alzarsi da un posto riservato ai bianchi… - NetflixIT : La più grande rapina della storia è finita, ma la Resistencia sarà sempre al nostro fianco. I 5 episodi finali de l… - elio_vito : Niente da dire, in queste cose sono proprio bravi, Italia Viva lo chiedeva da tempo che oggi arrivasse dicembre, e così è stato! #1Dicembre - vel8206 : RT @andreaalpini3: 1 dicembre: 573.755 tamponi effettuati 1 dicembre: 829.331 green pass rilasciati grazie ai tamponi ???????????????? MA SIETE CA… - igoriezzi : Facendo, come ogni giovedì, un confronto tra oggi e il 2 dicembre 2020 è facile intuire come l’incidenza del vaccin… -