Vodafone lancia il Curve Pet tracker pack per seguire in tempo reale il proprio cane o gatto tramite app

MILANO – Per non perdere mai di vista il proprio animale domestico, Vodafone lancia il nuovo Curve Pet tracker pack, il localizzatore GPS intelligente che si fissa con una clip a collari e pettorine. Curve Pet permette di seguire in tempo reale i movimenti del proprio cane e gatto grazie a due nuove funzionalità su Vodafone Smart App: Passeggiate, che registra le passeggiate effettuate e le distanze percorse, e Profili, che memorizza informazioni come la razza e altre caratteristiche dell'animale. Vodafone rende disponibili senza costi aggiuntivi queste nuove funzionalità anche a coloro che hanno già un dispositivo ...

