Usa, Michigan: tre morti e otto feriti in una sparatoria (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In Michigan negli Stati Uniti è andata in scena l’ennesima sparatoria in una scuola. Il killer, un 15enne, ha ucciso tre persone e ne ha ferite otto. La sparatoria nel Michigan Nella giornata di ieri un folle ha dato inizio ad una sparatoria nel liceo Oxford High School, in un sobborgo di Detroit. Il killer 15enne ha ferito otto persone e ha ucciso un ragazzo di 16 anni e due ragazze di 14 e 17. Il killer è stato fermato dalla polizia e i motivi della sua scelta non sono ancora chiari. La polizia continua ad indagare. Due degli otto feriti sono in sala operatoria. L’allerta è scattata poco prima delle 13 ora locale, quando una pioggia di telefonate ha invaso il centralino del 911, il 113 americano. Arrivate sul posto, le forze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Innegli Stati Uniti è andata in scena l’ennesimain una scuola. Il killer, un 15enne, ha ucciso tre persone e ne ha ferite. LanelNella giornata di ieri un folle ha dato inizio ad unanel liceo Oxford High School, in un sobborgo di Detroit. Il killer 15enne ha feritopersone e ha ucciso un ragazzo di 16 anni e due ragazze di 14 e 17. Il killer è stato fermato dalla polizia e i motivi della sua scelta non sono ancora chiari. La polizia continua ad indagare. Due deglisono in sala operatoria. L’allerta è scattata poco prima delle 13 ora locale, quando una pioggia di telefonate ha invaso il centralino del 911, il 113 americano. Arrivate sul posto, le forze ...

Advertising

LaStampa : Usa, sparatoria in una scuola in Michigan: tre studenti uccisi - repubblica : Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti - solonapoli11 : RT @fanpage: Sparatoria nel #Michigan, arrestato un ragazzino di 15 anni che ha aperto il fuoco uccidendo altri tre ragazzi - davicapasso : RT @romatoday: Entra a scuola e spara sui compagni, 3 morti: arrestato un ragazzo di 15 anni - oknosureddit : Usa, quindicenne fa strage in un liceo nel Michigan: 3 studenti uccisi, altre otto persone ferite -