Un bel taglio ai populisti! Berlusconi pensa al Quirinale e silenzia i suoi talk show

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) E Mediaseti “populisti” di casa per non disturbare Il Fatto Quotidiano, pagina 3, di Tommaso Rodano. Si sentiranno usati, Paolo Del Debbio e Mario Giordano. Le loro invettive sono molto apprezzate da Mediaset quando servono a ingrassare gli ascolti, ma diventano di colpo impresentabili quando il capo deve indossare il vestito buono. I due volti della tvana più populista e politicamente scorretta sono stati fermati di nuovo. Le loro vacanze di Natale saranno più lunghe del previsto: Fuori dal Coro e Diritto e Rovescio si fermano la prossima settimana, rispettivamente il 7 e il 9 dicembre, e non torneranno in onda prima dell’ultima settimana di gennaio. Una sospensione a sorpresa, per due programmi che godono di buona salute dal punto di vista dell’Auditel e in questi mesi hanno presidiato con profitto la fascia dell’Auditel più ...