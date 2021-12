Stalking, Enrico Varriale si difende: «Ho sbagliato, ma non sono un mostro. Mi ha colpito anche lei» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho sbagliato, ma non sono un mostro. Non sono uno stalker”. Intervistato da la Repubblica Enrico Varriale si difende dalle accuse più pesanti. A processo per Stalking nei confronti della compagna, l’ex vicedirettore di Rai Sport dà la sua versione dei fatti e nega buona parte del racconto della sua ex. Con la quale ha avuto un relazione più breve di un anno. E che ha rifiutato 15mila euro per ritirare la querela. Stalking, Varriale: ho sbagliato ma non sono un mostro “Ho fatto qualcosa che non può e non deve essere fatto mai”, dice Varriale. Che ha sempre respinto le accuse di Stalking fin dal primo momento, assistito dagli avvocati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Ho, ma nonun. Nonuno stalker”. Intervistato da la Repubblicasidalle accuse più pesanti. A processo pernei confronti della compagna, l’ex vicedirettore di Rai Sport dà la sua versione dei fatti e nega buona parte del racconto della sua ex. Con la quale ha avuto un relazione più breve di un anno. E che ha rifiutato 15mila euro per ritirare la querela.: homa nonun“Ho fatto qualcosa che non può e non deve essere fatto mai”, dice. Che ha sempre respinto le accuse difin dal primo momento, assistito dagli avvocati ...

