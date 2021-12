Soleil litiga con Alex e lo smaschera: “Brutto falso. Ha messo la lingua nel bacio” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Primo vero litigio tra Soleil Sorge e Alex Belli. Ieri il GF ha chiesto ai concorrenti di raccontare i primi 70 giorni di questa edizione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato il suo amico speciale di aver monopolizzato la scena e non aver lasciato agli altri i giusti spazi per raccontarsi. “Hai iniziato a parlare soltanto tu. Davide non ha detto nulla e si è messo seduto. Devi sempre essere al centro e parli sopra gli altri. Tu mi manchi di rispetto. Devo iniziare a dire io tu cosa fai? Hai una mania di protagonismo che è stancante. Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. Io sono protagonista? Sì e tu invece hai la mania tesoro. Che Brutto fake che sei. Tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me. Vuoi andare a casa davvero? Bene ti nomino, sai cosa mi interessa ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Primo vero litigio traSorge eBelli. Ieri il GF ha chiesto ai concorrenti di raccontare i primi 70 giorni di questa edizione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato il suo amico speciale di aver monopolizzato la scena e non aver lasciato agli altri i giusti spazi per raccontarsi. “Hai iniziato a parlare soltanto tu. Davide non ha detto nulla e si èseduto. Devi sempre essere al centro e parli sopra gli altri. Tu mi manchi di rispetto. Devo iniziare a dire io tu cosa fai? Hai una mania di protagonismo che è stancante. Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. Io sono protagonista? Sì e tu invece hai la mania tesoro. Chefake che sei. Tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me. Vuoi andare a casa davvero? Bene ti nomino, sai cosa mi interessa ...

