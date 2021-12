Serie A 15a giornata | il Milan corre | il Napoli stecca | Spalletti espulso

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)A, nella 15adi campionato, ilva a prendersi i tre punti battendo il Genoa in trasferta, mentre il, a lungo in vantaggio in trasferta contro il Sassuolo, si fa riprendere dai neroverdi nel finale. Così i marcatori della serata. I risultati delle gare serali diA Genoa-0-3, 10? Ibrahimovic (M), 45’+2? e 61? Messiass (M) Sassuolo-2-2, 51? Ruiz (N), 60? Mertens (N), 72? Scamacca (N), 89? Ferrari (S) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente (Photo credits: U.S. Sassuolo) Link foto: https://www.facebook.com/officialsassuolocalcio/photos/pcb.4901075263249585/4901074989916279/ L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Andreadoria82 : Il #Napoli si scioglie e il #Sassuolo fa 2-2: vincono #Milan e #Inter, #Roma ko a #Bologna #SerieA #SassuoloNapoli… - sportnotizie24 : Il #Napoli si scioglie e il #Sassuolo fa 2-2: vincono #Milan e #Inter, #Roma ko a #Bologna #SerieA #SassuoloNapoli… - pronosti_calcio : Pronostico Torino-Empoli 2 Dicembre 2021: 15ª Giornata di Serie A - pronosti_calcio : Pronostico Lazio-Udinese 2 Dicembre 2021: 15ª Giornata di Serie A - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Inter-Spezia 2-0, il tabellino della partita della 15ª giornata di Serie A - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 15a

La partita Cittadella - Como di mercoledì 1° dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per lagiornata diB CITTADELLA - Mercoledì 1 dicembre 2021 , alle ore 20:30 verrà disputata Cittadella - Como , gara valida per lagiornata del campionato diB . Da una parte del campo ...... alle ore 18:00 verrà disputata Parma - Brescia , gara valida per lagiornata del campionato diB . Da una parte del campo troviamo la formazione di casa allenata da Beppe Iachini , che nel ...Questa settimana torna il turno infrasettimanale di Serie A, la quindicesima giornata di campionato si apre martedì 30 novembre, con un doppio appuntamento alle 18:30 con Atalanta - Venezia, Fiorentin ...L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Roma per 1-0 ...