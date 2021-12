Ricerca | i due Nobel Parisi e Rubbia celebrano i 100 anni di Bruno Touschek** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Adnkronos) - Fu infatti negli'50 che Touschek giunse in Italia in forma stabile, insegnando all'università capitolina e contribuendo alla realizzazione e all'evoluzione degli acceleratori di alta energia. Un approdo non scontato per lo studioso, profondamente segnato da vicende personali. In seguito all'annessione dell'Austria alla Germania e all'introduzione delle leggi razziali, Touschek fu costretto a lasciare gli studi presso l'Università di Vienna dove si era iscritto, dopo un breve soggiorno in Italia presso la zia materna, Adele, detta Ada. Fu proprio in suo onore che, moltipiù tardi, Touschek chiamò il prototipo di acceleratore, da lui concepito, realizzato presso i Laboratori di Frascati dell'Infn 'Ada' - Anello di Accumulazione. L'idea rivoluzionaria realizzata per la prima volta da Touschek in AdA consisteva nel far circolare ...