Quattordici giorni | la recensione | convivenza virale

La recensione di Quattordici giorni, film di Ivan Cotroneo presentato al Festival di Torino e scelto come primo titolo originale italiano di Paramount+. Con la recensione di Quattordici giorni, opera terza di Ivan Cotroneo che per l'occasione adatta il proprio romanzo scritto insieme a Monica Rametta, ci addentriamo in un territorio nuovo per il cinema italiano: dopo la presentazione in anteprima mondiale al 39. Torino Film Festival, il lungometraggio del cineasta napoletano sarà infatti tra i primi titoli disponibili su Paramount+ al momento dell'arrivo della piattaforma sul nostro territorio. Una scelta a suo modo forte, che punta su un'opera dal sapore attuale - siamo in piena zona pandemica, il che può anche aiutare con la fruizione internazionale qualora gli originali locali ...

