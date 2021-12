L’Università nella lotta alle mafie, audizione di Manfredi e D’Alfonso (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – Giovedì 2 dicembre la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolgerà l’audizione del professor Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e del professor Stefano D’Alfonso, sugli esiti della ricerca dal titolo “L’Università nella lotta alle mafie”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – Giovedì 2 dicembre la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dellee sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolgerà l’del professor Gaetano, sindaco di Napoli, e del professor Stefano, sugli esiti della ricerca dal titolo “”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dore 14, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

