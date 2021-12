Le ragioni dietro il boom di Mps in borsa (e cosa chiede l’Ue al Tesoro) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monte dei Paschi, si riparte. Non è passata davvero inosservata la fiammata del titolo Mps in borsa che, dopo aver toccato il picco del +30%, ha ripiegato su un non meno sonoro +16,7%. Che cosa è successo? Molto semplice, a oltre un mese dalla traumatica rottura delle trattative con Unicredit e il successivo ritorno del Tesoro azionista al 64% di Siena in plancia di comando, sono cominciati i colloqui esplorativi per arrivare a una proroga dei termini per il disimpegno del Mef e la cessione della parte sana di Siena. Quella cioè sgravata dai costi legali (6 miliardi), dalle sofferenze e con le filiali del Sud messe in pancia al Mediocredito Centrale. Il sì di Bruxelles alla proroga è però condizionato a un altro disco verde, decisamente meno scontato, quello al piano industriale per la ricapitalizzazione della banca più antica del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monte dei Paschi, si riparte. Non è passata davvero inosservata la fiammata del titolo Mps inche, dopo aver toccato il picco del +30%, ha ripiegato su un non meno sonoro +16,7%. Cheè successo? Molto semplice, a oltre un mese dalla traumatica rottura delle trattative con Unicredit e il successivo ritorno delazionista al 64% di Siena in plancia di comando, sono cominciati i colloqui esplorativi per arrivare a una proroga dei termini per il disimpegno del Mef e la cessione della parte sana di Siena. Quella cioè sgravata dai costi legali (6 miliardi), dalle sofferenze e con le filiali del Sud messe in pancia al Mediocredito Centrale. Il sì di Bruxelles alla proroga è però condizionato a un altro disco verde, decisamente meno scontato, quello al piano industriale per la ricapitalizzazione della banca più antica del ...

