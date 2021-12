La paura ti fotte proprio quando credi che sia passata… (Di giovedì 2 dicembre 2021) Perdi la mente, l’estro e il leader e ti ritrovi ad apparare un undiici in corsa, mettendo una pezza. Si giocava in casa. Loro erano ospiti. Piotr e Fabian divini. Finché sono stati fianco a fianco non c’è stata partita… Ciro è immenso pure quando non gioca. La sua partita si traduce in quattro tocchi per due goal: Palla rubata, sponda involontaria, stop di esterno e tiro (goal) . Poi è uscito… Scamacca trova il goal dell’anno, Berardi trova la grazia dell’arbitro, Ferrari Juan Jesus al posto di Kalidou: ed è subito bomber Politano è entrato gia stordito tipo io all’Ikea. Elmas era solo a capire il peso dei tre punti, Petagna ha fatto Petagna non gli si può chiedere anche di essere Osimhen. La cecità dell’arbitro sul fallo di Berardi è piu soprendente del Var utilizzato correttamente pro Napoli. Siamo ancora primi ma abbiamo toppato un altro momento di slancio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) Perdi la mente, l’estro e il leader e ti ritrovi ad apparare un undiici in corsa, mettendo una pezza. Si giocava in casa. Loro erano ospiti. Piotr e Fabian divini. Finché sono stati fianco a fianco non c’è stata partita… Ciro è immenso purenon gioca. La sua partita si traduce in quattro tocchi per due goal: Palla rubata, sponda involontaria, stop di esterno e tiro (goal) . Poi è uscito… Scamacca trova il goal dell’anno, Berardi trova la grazia dell’arbitro, Ferrari Juan Jesus al posto di Kalidou: ed è subito bomber Politano è entrato gia stordito tipo io all’Ikea. Elmas era solo a capire il peso dei tre punti, Petagna ha fatto Petagna non gli si può chiedere anche di essere Osimhen. La cecità dell’arbitro sul fallo di Berardi è piu soprendente del Var utilizzato correttamente pro Napoli. Siamo ancora primi ma abbiamo toppato un altro momento di slancio ...

