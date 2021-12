Kate e William, la loro abitudine familiare che la Regina non sopporta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Principe William e sua moglie Kate Middleton sono sempre attenti a non infrangere i protocolli Reali e ha comportarsi in maniera consona alla loro posizione. Consapevoli che prima o poi siederanno sul Trono, si stanno impegnando per apprendere quanto più possibile dalla Regina Elisabetta, sempre soddisfatta dei loro comportamenti e delle loro azioni. C’è però un’abitudine familiare dei Duchi di Cambridge che la Sovrana non riesce proprio ad apprezzare. Kate Middleton e William, la loro vita lontana dai fotografi Kate Middleton e il Principe William hanno raccolto, nel tempo, numerosi consensi. La loro popolarità è alle stelle e, ovunque vadano, le ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Principee sua moglieMiddleton sono sempre attenti a non infrangere i protocolli Reali e ha comportarsi in maniera consona allaposizione. Consapevoli che prima o poi siederanno sul Trono, si stanno impegnando per apprendere quanto più possibile dallaElisabetta, sempre soddisfatta deicomportamenti e delleazioni. C’è però un’dei Duchi di Cambridge che la Sovrana non riesce proprio ad apprezzare.Middleton e, lavita lontana dai fotografiMiddleton e il Principehanno raccolto, nel tempo, numerosi consensi. Lapopolarità è alle stelle e, ovunque vadano, le ...

Advertising

meiklwagner : RT @vogue_italia: Royals elegantissimi in coppia: 15 ritratti scattati an altrettante occasioni ufficiali ?? - Adropof_Blue : ho scambiato Carmen e George per William e Kate… - IOdonna : Kensington Palace si prepara ad accogliere nuovi inquilini. Ma William e Kate hanno le idee chiare, accetteranno so… - bebeblogit : William e Kate: quest’anno ai figli solo regali low cost - VanityFairIt : Dei simpatici e barbuti gnomi fatti di pezza e legno. Ecco su cosa punta nonna Carole Middleton per mandare in visi… -