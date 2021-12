Jurassic World: Il Dominio, svelato il rating ufficiale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il film Jurassic World: Il Dominio ha ora un rating ufficiale in attesa dell'arrivo del primo trailer dell'ultimo capitolo della trilogia diretto da Colin Trevorrow. Jurassic World: Il Dominio ha ora un rating ufficiale: PG-13, classificazione ricevuta anche dai capitoli precedenti. Il capitolo conclusivo dell'epica saga in cui i dinosauri saranno ormai in libertà in varie parti del mondo, potrà quindi essere visto dalle persone di età superiore ai 13 anni senza l'obbligo di essere accompagnati da un adulto. La motivazione alla base della classificazione ufficiale di Jurassic World: Il Dominio è legata alla presenza di "intense sequenze d'azione, alcuni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il film: Ilha ora unin attesa dell'arrivo del primo trailer dell'ultimo capitolo della trilogia diretto da Colin Trevorrow.: Ilha ora un: PG-13, classificazione ricevuta anche dai capitoli precedenti. Il capitolo conclusivo dell'epica saga in cui i dinosauri saranno ormai in libertà in varie parti del mondo, potrà quindi essere visto dalle persone di età superiore ai 13 anni senza l'obbligo di essere accompagnati da un adulto. La motivazione alla base della classificazionedi: Ilè legata alla presenza di "intense sequenze d'azione, alcuni ...

