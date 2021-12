Il suo segreto sbalordisce tutti quelli che l’hanno conosciuta in vita (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La storia di questa bambina straordinaria mostra a tutti la dolcezza e l’amore che Gesù prova per ogni suo figlio, e come alcuni vengano talvolta investiti di doni di Grazia speciale che permettono di testimoniarlo a tutta l’umanità. La storia di Lisa lascia infatti senza fiato, e le sue parole oggi raccolte in un libro L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La storia di questa bambina straordinaria mostra ala dolcezza e l’amore che Gesù prova per ogni suo figlio, e come alcuni vengano talvolta investiti di doni di Grazia speciale che permettono di testimoniarlo a tutta l’umanità. La storia di Lisa lascia infatti senza fiato, e le sue parole oggi raccolte in un libro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

nicolaebasta : RT @StanLou4: @gianluca_prato Il maschilismo è noto. D'Alema rompe il suo silenzio sul Quirinale 'consigliando' una donna perché abbiamo sv… - Sofia10480796 : RT @StanLou4: @gianluca_prato Il maschilismo è noto. D'Alema rompe il suo silenzio sul Quirinale 'consigliando' una donna perché abbiamo sv… - AntoniaMusci : RT @Arassck: In questo abbraccio c'è tutto. Serkan ha paura di poterla lasciare un giorno a causa del tumore, ma è felice di averla rivis… - Rossellagiuse : RT @Arassck: In questo abbraccio c'è tutto. Serkan ha paura di poterla lasciare un giorno a causa del tumore, ma è felice di averla rivis… - MorenaCaraffi : RT @Arassck: In questo abbraccio c'è tutto. Serkan ha paura di poterla lasciare un giorno a causa del tumore, ma è felice di averla rivis… -