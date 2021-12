Ibrahimovic: «Voglio riportare il Milan in alto, qui mi diverto» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Zlatan Ibrahimovic, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa: le sue dichiarazioni Zlatan Ibrahimovic, allenatore del Milan, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GARA – «Mi diverto tanto. Oggi era già deciso prima della partita quanto dovevo giocare e ho fatto il massimo che potevo. Questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane». riportare IL Milan IN alto – «Sì immaginavo di riportare a questi livelli il Milan. Questa era la mia visione e la mia sfida quando ho firmato. Non bisogna mollare e pensare che sia possibile». RINNOVO DI PIOLI – «Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Zlatan, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa: le sue dichiarazioni Zlatan, allenatore del, ha parlato al termine del match vinto contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GARA – «Mitanto. Oggi era già deciso prima della partita quanto dovevo giocare e ho fatto il massimo che potevo. Questi ragazzi mi fanno divertire e mi fanno sentire giovane».ILIN– «Sì immaginavo dia questi livelli il. Questa era la mia visione e la mia sfida quando ho firmato. Non bisogna mollare e pensare che sia possibile». RINNOVO DI PIOLI – «Ora devo rinnovare anche io (ride, ndr). Se lui rinnova, ...

